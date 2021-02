L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibile cessione del Palermo.

La svolta è avvenuta un anno prima, quindi non è legata al pessimo momento che vive la squadra rosanero. Già nel progetto iniziale erano previsti investimenti importanti che l’attuale proprietà non è in grado di assicurare.





Si puntava a procedere dopo due stagioni di alto livello, ma il doppio effetto dell’addio di Di Piazza e della pandemia ha anticipato i programmi.