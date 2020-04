Bel gesto da parte di Xavi, ex centrocampista del Barcellona, e di sua moglie. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’ex centrocampista blaugrana ha donato un milione alla Clinic di Barcellona, per sostenere la campagna “Resposta Coronavirus”, contro la pandemia. Il nosocomio ha reso noto il gesto dell’attuale allenatore dell’Al-Sadd sul proprio account di Twitter, pubblicando inoltre un video di Xavi e della moglie che chiedono collaborazione per sostenere questa campagna contro il virus.