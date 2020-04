Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, nel suo consueto punto quotidiano alla nazione, ha anche espresso parole sicure in merito alla ripresa dei vari sport, senza però fissare alcuna data. Di seguito le sue parole: “Riapriremo, ho parlato con i leader dei vari sport: vogliono tornare a giocare, e lo faranno. Gli sport, al pari della nostra Nazione, non sono stati progettati per questo. Vogliamo tornare, e presto lo faremo”.