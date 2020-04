Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, ma c’è anche chi utilizza la scusa della pandemia per istigare alla violenza e a saccheggiare i supermercati. Questo è quello che è successo a un commerciante di Marsala, che secondo quanto riporta “La Repubblica”, incitava a compiere saccheggi e rivolte nei supermercati. L’uomo è stato rintracciato dalla polizia e denunciato.