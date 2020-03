Lunghe code ai supermercati e centri commerciali in molte città della Sicilia. A Palermo in particolare gli esercizi commerciali in questione sono presidiati dalle forze dell’ordine per prevenire tentativi di saccheggio, dopo il tentativo di due giorni fa che si è verificato proprio in città.Come riportato da “lasicilia.it”, per la seconda domenica consecutiva domani i negozi di generi alimentari resteranno chiusi, come disposto dall’ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci. A Palermo sono così riapparse lunghe code davanti ai supermercati e ai centri commerciali come Forum, La Torre e Conca d’Oro. A sorvegliare gli acquisti anche i reparti mobili di polizia, carabinieri e finanzieri. Nella zona di Partanna Mondello, tra il Centro Olimpo e l’Eurospin, sono stati segnalati nei giorni scorsi tentativi di rapina a persone che avevano fatto la spesa. Dalla stazione centrale di Palermo al Lidl, la fila è lunga mezzo chilometro