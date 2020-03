Il premier giapponese, Shinzo Abe, teme il rischio di “un’esplosiva diffusione” dei contagi da coronavirus nel Paese e ha chiesto ai cittadini di prepararsi per una “battaglia di lungo termine”. In una conferenza stampa in serata, il premier ha detto che “i casi di origine ignota stanno salendo”, specialmente nei centri come Tokyo e Osaka, ha aggiunto il quotidiano Asahi Shimbun. “Un incontrollabile catena di infezioni potrebbe portare a un’esplosiva diffusione altrove”.

Il Giappone ha registrato un record di contagi nel singolo giorno, 123, 60 dei quali a Tokyo. I test sono in ritardo nel Paese che ha registrato circa 1500 casi e almeno 49 decessi.