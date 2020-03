La cancelliera tedesca Angela Merkel chiede ai tedeschi “di avere pazienza” anche perché l’andamento dell’epidemia di coronavirus non comporterà a breve un allentamento delle misure restrittive. “Nessuno può dire con la coscienza pulita di sapere con certezza quanto durerà questo momento difficile”, ha spiegato Merkel in un video messaggio da casa, dove è in autoisolamento da domenica scorsa, come misura di precauzione dopo aver avuto contatti con un medico contagiato dal Covid-19. “Abbiamo bisogno di contatto e vicinanza, e io stessa auspico di tornare presto ad averne”, ha quindi concluso la cancelliera.