Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Stando a quanto riferito fda “Gds.it”, dal bollettino del ministero della Salute, si evince anche che 15 sono ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 164 in isolamento domiciliare. Salgono a 181 i casi attuali e sono 3.179 quelli registrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia. Le persone decedute rimangono 283.