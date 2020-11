“Riserviamo agli over 70 degli orari per l’utilizzo dei trasporti pubblici, per la spesa, per i tamponi. Aiutiamoli a vivere in sicurezza senza chiudere in casa 60 milioni di italiani”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del premier al Senato.





“I nostri genitori e i nostri nonni sono un patrimonio non del passato ma del presente e del futuro. Io vi inviterei, colleghi del governo, a ricordarvi degli anziani e dei nonni non solo quando vi serve politicamente ma quando dovete occuparvi dei loro diritti e di quelli dei portatori di handicap” ha aggiunto Salvini.