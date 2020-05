Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato ai microfoni di Sky TG24 fornendo un commento sui dati. Queste le sue parole: “I dati, perché Lombardia e Piemonte che sono i punti caldi della problematica si sono mantenuti, non c’è quello sbalzo rispetto alla circolazione. C’è poca percentuale di positivi rispetto ai tamponi eseguiti, questa epidemia si sta spegnendo. È fondamentale il trend, soprattutto per i parametri come posti letto, reparti Covid e terapie intensive. I morti di Bergamo? Non si sa quanti sono dovuti al Coronavirus, perché nei momenti di emergenza una buona parte dei casi non è stato possibile determinarlo”.