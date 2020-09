Cresce il numero dei dipendenti positivi al Coronavirus alla Rap di Palermo: adesso sono 15.

Lo comunica, secondo quanto riporta “Ilsicilia.it”, il presidente Giuseppe Norata, anche lui in isolamento preventivo per essere stato a contatto con alcuni di loro. «Su 80 tamponi eseguiti, dopo i primi 12 casi emersi, altri tre sono risultati positivi – dice Norata – i 120 test sierologici sono risultati negativi». Il 40% dei dipendenti si trova in malattia.