Alcuni locali di Palermo continuano a non rispettare le norme anticovid emesse dall’ordinanza del premier Conte. Infatti in una traversa di Via Roma, un locale serviva cibi, bevande alcoliche e superalcoliche nell’area esterna di pertinenza del locale dove erano presenti in tutto 48 persone che stavano consumando.

Per il locale è scattato il sequestro cautelare amministrativo per cinque giorni e il gestore sanzionato per inottemperanza alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione con un verbale di 400 euro. Allo stesso gestore è stato inoltre contestato un altro verbale, anch’esso di 400 euro, per violazione del divieto di assembramento.