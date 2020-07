La portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Margaret Harris, ha affermato che siamo ancora nella prima “grande ondata” della pandemia di Covid-19, che resterà tale. L’esperta ha messo in guardia contro la “non stagionalità” del virus, affermando che Sars-CoV-2 non si è comportato come l’influenza che tende a seguire le tendenze stagionali. Ha detto nello specifico: “Le persone stanno ancora pensando alle stagioni. Ma è importante capire che questo virus si sta comportando diversamente”.