Secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti, che hanno toccato un nuovo record, per la prima volta sono stati superati 50mila nuovi contagi in 24 ore, con il totale dei casi che è arrivato a quasi 2 milioni e 700mila, mentre le vittime sono arrivate a 128mila. In Brasile oltre 60mila i morti, con la curva che continua quotidianamente a crescere.