Poste ha stabilito il ritiro della pensione in base alla lettera per cognome così da evitare assembramenti tutti in un unico giorno. Ma, nonostante ciò, le persone ancora si accalcano all’esterno degli uffici postali. Come riportato da “teleclubitalia.it”, questa mattina, di buon ora, gli anziani si sono messi in fila davanti agli uffici postali. Tre gli sportelli aperti negli uffici più grandi proprio per garantire le distanze di sicurezza, due in quelli più piccoli. Ed almeno un ufficio aperto nei comuni sotto i 5000 abitanti. Le situazioni più critiche si sono create in via Minichini e corso Amedeo di Savoia. È intervenuta anche la polizia municipale proprio a corso Amedeo di Savoia, per il rispetto della distanza ma soprattutto per staccare i bigliettini con i numeri per gli accessi regolamentati. A Bagnoli e Fuorigrotta la situazione è stata mantenuta sotto controllo. Presidio della Municipale anche davanti alla grande posta di corso Meridionale. Stessa situazione a Giugliano.