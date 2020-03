Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, ha rilasciato un intervista a “lasicilia.it”. Di seguito alcune sue parole: “Mi auguro che presto il governo prenda seri provvedimenti perché qui al sud oltre alla devastante situazione sanitaria che potrebbe colpirci si rischia una devastante situazione economica con rischi per l’ordine pubblico. C’è un gradissimo lavoro di controllo delle forze dell’ordine sotto il coordinamento del prefetto, del questore e dei responsabili di Carabinieri e Gdf. Devo dire che i controlli nella città sono capillari e i vigili urbani stanno contribuendo con 16 pattuglie. I catanesi, in realtà, hanno percepito la gravità della situazione e stanno rispettando i divieti. Certo nella moltitudine di chi rispetta le regole c’è sempre qualche pecora nera. Con il blocco di gran parte delle attività economiche c’è molta gente che sta attraversando grandi difficoltà ed ha problemi economici devastanti che rischiano di aggravarsi soprattutto in una città come la nostra dove è presente un altro tasso di lavoro nero. Purtroppo ci sono alcune categorie il cui reddito è passato da “x” a zero nell’arco di un mese. Ci vorrebbe una maxi donazione come quella fatta da Berlusconi, accontentandoci anche di molto meno, purché arrivi!”