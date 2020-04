Incredibile quanto avvenuto a Siror, nei pressi di Trento. Un motociclista ha cercato di sfuggire a un posto di blocco della Forestale nell’ambito dei controlli per il rispetto dei divieti di spostamento anti-Covid 19. Il motociclista non si è fermato all’alt dell’agente, provocando la sua reazione furiosa. In basso, il video che riprende le scene: