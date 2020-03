«Dalla seconda guerra mondiale ad oggi non c’è stata nessun’altra sfida nei confronti del nostro Paese nella quale tutto sia dipeso così tanto dalla nostra azione solidale. Tutto ciò che può mettere a rischio la gente, ciò che può esser dannoso per i singoli, ma anche per la comunità, deve essere ridotto. Dobbiamo limitare il più possibile il rischio che l’uno contagi l’altro. So quanto drammatiche siano queste limitazioni. Non c’è mai stato nulla del genere nella Repubblica federale prima d’ora». Queste le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel che ha pronunciato un discorso alla Nazione nella giornata di oggi.