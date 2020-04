In merito all’emergenza Coronavirus, in Italia si registra un tasso di letalità maggiore rispetto agli altri Paesi. Risulta all’11,8% secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituito superiore di Sanità. Il dato, affermano gli esperti, è fortemente influenzato dall’alta età, dalle condizioni cliniche, e anche dal sesso (le donne sono solo il 31,4% delle vittime). L’età media delle vittime è di 80 anni, contro i 62 anni che è l’età media dei contagiati. Quasi due deceduti su tre, per l’esattezza il 73,5%, sono over 70.