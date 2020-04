L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, da oggi le mascherine sono obbligatorie per circolare in Lombardia. Secondo quanto riporta “Livesicilia” una misura simile potrebbe vedersi quanto presto in Sicilia, infatti gli esperti dell’assessorato regionale alla Salute stanno ancora valutando la necessità di questa misura, soprattutto per quanto riguarda l’ingresso in strutture sanitarie o supermercati.