In Italia si continua a non rispettare le norme anticovid. A Vercelli è stata organizzata una festa di compleanno, nonostante le misure restrittive lo impedissero, superando il limite di sei persone.

Secondo quanto riporta “Tgcom24”, sette persone tra cui tre fratelli, sono stati multati dai carabinieri, inoltre erano senza mascherina.





Come se non bastasse sono stati denunciati per aver rifiutato di fornire le loro generalità a un pubblico ufficiale.