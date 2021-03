Come di consueto il Ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le singole amministrazioni regionali, ha fornito il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a venerdì 5 marzo 2021. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 24.036 casi positivi (ieri 22.865), 297 decessi (ieri 339) e 13.682 guarigioni/dimissioni in più (ieri 13.488).

Coronavirus, il bilancio del 5 marzo

Non accennano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (+50) e in altro reparto (+217). In lieve calo, invece, il tasso di positività, che con una diminuzione dello 0,4% arriva al 6,4%.