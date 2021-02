Una studentessa della università di Urbino, alcuni giorni fa, ha festeggiato la sua laurea con gli amici in barba alle regole anti Covid in un appartamento di via Mazzini. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, scoperta dalle forze dell’ordine, lei e i suoi sei invitati, tutti sui 24-25 anni e provenienti da Pesaro, da Cesena, dalla provincia di Salerno, da Teramo, e dal Friuli, pagheranno 400 euro di multa, a parte uno che ne pagherà 800 perché era già incorso nella stessa sanzione