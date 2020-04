Quarta vittima in provincia di Ragusa da coronavirus. Stando a quanto riferito da “LaSicilia.it”, si tratta di una donna di 45 anni, residente a Modica, arrivata nel pronto soccorso dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa con altre gravi patologie. Il tampone ha poi confermato anche la positività al Coronavirus. Si registrano inoltre altri due casi positivi. Si tratta di due operatori sanitari, già in isolamento da giorni, per contatto con caso Covid, che sono risultati positivi pur essendo asintomatici.