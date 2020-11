Ristoranti, bar e centri commerciali chiusi, ma le strade sono piene di persone per i negozi aperti, per la passeggiata domenicale o per una tintarella fuori stagione, come avvenuto a Mondello .

Stando a quanto riferito da “”Gds.it”, a Palermo via Ruggero Settimo e via Maqueda sono piene come fossimo a novembre, sì, ma del 2019. Questo non succede però solo nel capoluogo siciliano, tutt’altro: a Napoli tutti si sono riversati sul lungomare, a Catania vie del centro piene.





Nella stragrande maggioranza si indossa la mascherina e ci si saluta da lontano, ma nei più giovani non sembra esserci questo spirito, visto che continuano a vedersi gruppetti che si uniscono in strada e che si fermano per chiacchierare o altro, e molti la mascherina se la indossano è posizionata sotto il mento. In molti oggi sono andati a Mondello per fare una passeggiata, distendersi in spiaggia a prendere il sole e a leggere il giornale, qualcuno addirittura fa un bagno. Un modo per prendere una boccata d’aria e rilassarsi, magari in un momento non facile.