L’emergenza Coronavirus non è per nulla finita, ma in Germania domani alcune squadre riprenderanno gli allenamenti. Infatti secondo quanto riporta “Kicker” domani il Bayern Monaco riprenderà gli allenamenti tenendo conto delle normative legate al Covid-19. La squadra si allenerà divisa in 5 gruppi: quattro da quattro giocatori e uno da cinque. I calciatori rimarranno separati il più possibile, verranno prelevati al parcheggio e portati in zone diverse del centro di allenamento per ridurre al minimo i contatti e quindi il rischio di contagi. Infine non faranno la doccia al centro sportivo ma la faranno nelle rispettive abitazioni.