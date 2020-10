Il focolaio di Galati Mamertino, secondo quanto riporta “Tempostretto.it”, ha mandato in tilt la gestione dell’emergenza coronavirus – e più in generale il servizio sanitario – in tutto il comprensorio nebroideo.

Ad una settimana dai primi positivi accertati, la raccolta dei rifiuti speciali dei contagiati è ferma.





Nel conteggio nazionale dei positivi, i casi nebroidei non ci sono. Eppure proprio in questi giorni a Roma si decide della distribuzione dei fondi a disposizione della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri in favore delle strutture sanitarie regionali.