Come riportato da “ilrestodelcarlino” un uomo è stato fermato a Sant’Elpidio a Mare dagli agenti della Polizia locale impegnati nei controlli stradali giornalieri di questo periodo, uno sghignazzo gli sarà pure scappato nel sentire la giustificazione, addotta con candida schiettezza e sfrontata disinvoltura, dall’automobilista appena fermato in zona Brancadoro per spiegare come mai si trovasse in strada, fuori dal suo Comune e, soprattutto, fuori da casa sua: “Sto andando a prostitute. Non ce la faccio più a stare senza fare sesso”.