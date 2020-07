A Pozzuoli un dentista è risultato positivo al Coronavirus, chiuso ambulatorio. Stando a quanto riferito da “Teleclubitalia.it”, la notizia è trapelata proprio da uno dei suoi pazienti. Il noto medico, attualmente in quarantena, ha rintracciato tutti i suoi assistiti che hanno avuto contatti con lui negli ultimi giorni all’interno dell’ambulatorio di via Cicerone, per avvisarli della sua positività e consigliare loro di informare immediatamente il medico di famiglia per i controlli del caso. Nella zona si è scatenato il panico ed è scattata così la corsa al tampone.