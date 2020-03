Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ma ancora non tutti rispettano le norme previste nel decreto Conte. Infatti, secondo quanto riporta “Siracusanews.it” un anziano è andato a Caltagirone partendo da Francofonte per prendere la ricotta, lui si è giustificato davanti ai carabinieri che l’hanno fermato, di andare a Caltagirone perchè la ricotta è più buona, ciò non è bastato a evitare la denuncia.