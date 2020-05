Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha parlato delle prossime tappe dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole riportate da “Tgcom24”: “Dal 18 maggio ci sarà una nuova fase, con ampie riaperture, che porterà a una differenziazione territoriale. Noi stiamo lavorando per far riaprire gran parte delle attività economiche, ma – ha sttolineato – non possiamo far ripartire senza protocolli di sicurezza”