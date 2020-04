Un corteo funebre per la morte del fratello di Luigi Sparacio, ex boss e poi collaboratore di giustizia, nonostante le restrizioni per il Coronavirus. Questo è successo a Messina e secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” ha fatto il boom di polemiche. Circa 100 persone dietro il feretro trasportato al “Gran camposanto”, in barba alle misure anticovid-19.