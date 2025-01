Coro anti-Juventus: clamorosa gaffe dell’account Roland Garros

Un coro dei tifosi del Milan contro la Juventus scambiato per la popolare canzone ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri: è quanto successo al social media manager dell’account ufficiale Tiktok del Roland Garros. Un errore gigantesco che non è di certo passato inosservato. Nel video pubblicato sul profilo del prestigioso torneo di tennis, le immagini scorrono infatti col sottofondo del coro intonato dalla Curva Sud Milano: “Che confusione, sarà perché tifiamo… è un emozione, che sale piano piano… stringimi forte e stammi più vicino… e chi non salta è un gobbo juventino… lalalalalala”. Tra i vari commenti degli utenti, spunta anche quello dell’account ufficiale della Juventus, postando un messaggio chiarissimo. “Fratello, perché” con tanto di emoji in lacrime.

Quando ti chiami #Juventus e sei la squadra più schifata del mondo, puoi diventare virale anche grazie ad un video pubblicato dal tiktok ufficiale del Roland Garros. #Juvemerda pic.twitter.com/WsnyCjEIqv — Maurizio Accardo 🩵🇦🇷 (@Mauriacca) January 17, 2025