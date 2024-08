Coppa Italia, Valente presenta Monza-Sudtirol: «Non vediamo l’ora di iniziare»

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Monza, in casa Sudtirol ha parlato il tecnico Federico Valente:

«La squadra arriva dopo quattro settimane di lavoro intenso, anzi, quattro settimane e mezza. È pronta e in questi giorni si è sentita l’energia del ritorno in campo. C’è l’atmosfera giusta per la partita e ora non vediamo l’ora di iniziare. Sicuramente sarà un test impegnativo e al tempo stesso importante. Penso che ogni partita debba essere affrontata con l’obiettivo di dare il massimo, di mettere tutte le energie in campo, di fare una buona prestazione e poi vedere, dopo 90 minuti, come abbiamo giocato. E’ un Südtirol in crescita, secondo me. I giocatori stanno iniziando a conoscersi meglio, i nuovi arrivati si sono integrati bene e quelli che erano già con noi stanno dando il massimo. Mi aspetto una squadra con tanta voglia di fare bene, con un’energia positiva».

Assenze? Zedadka, purtroppo, sarà assente a causa di problemi fisici, Federico Davi, che sta rientrando da un infortunio muscolare, si sta allenando con la squadra ma non è ancora pronto per la gara. Anche El Kaouakibi sarà ancora assente».