Coppa Italia: un super Bologna passa il turno, al “Dall’Ara” Monza battuto 4-0

Un super Bologna al “Dall’Ara” sovrasta un Monza arrendevole. Nella prima frazione di gioco a sbloccare la gara è Pobega: Orsolini riceve il pallone sulla sinistra e lo passa a Castro, che si trova al limite dell’area di rigore. L’attaccante serve Pobega, il quale scocca un potente tiro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Il raddoppio è di Orsolini: Castro serve un assist perfetto per Orsolini, che, a tu per tu con Pizzignacco, lo supera con un elegante tiro a cucchiaio.

Nella ripresa, Dominguez segna il 3-0 per il Bologna! Iling-Junior effettua un cross dalla sinistra e, sul secondo palo, l’argentino si fa trovare pronto dopo una spizzata di Castro, infilando il pallone in rete. Chiude i conti Castro: Ricevuto il passaggio da Dominguez, l’attaccante non commette errori: sposta il pallone e lo piazza di destro alle spalle di Pizzignacco. Bologna ai quarti di finale.