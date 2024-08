Coppa Italia Parma-Palermo, Sorrentino: «Gomis è partito con il piede giusto»

Intervenuto nel post-gara di Parma-Palermo dagli studi Mediaset l’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino ha commentato la vittoria dei rosanero e la prestazione di Gomis:

«Gomis? Non lo conosciamo oggi, ha avuto già un passato in Italia, inoltre due anni fa è stato eletto miglior portiere in Ligue 1, diciamo che ha iniziato bene. Quando pari un rigore e fai una partita così parti con il piede giusto in una piazza come Palermo, bisogna ora vedere chi sarà il titolare vista la presenza di Desplanches un portiere italiano molto promettente».