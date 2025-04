“È stato contattato Paolo Maldini”: coltellata alla storia del Milan | Sarà il nuovo direttore generale

Paolo Maldini, clamoroso colpo di scena nel calcio italiano: una vera e propria pugnalata alle spalle per i tifosi del Milan, diventerà il nuovo direttore generale di una rivale di Serie A.

Definire “bandiera” del Milan un giocatore del calibro di Paolo Maldini, pare quasi riduttivo, rispetto al contributo dato ai colori rossoneri dallo storico ex Capitano. Numero 3 sulle spalle, tra Champions League e trofei vari sollevati al cielo, il difensore ha fatto sì che i lombardi dominassero per anni la scena a livello internazionale.

Oltre al palmarès, però, c’è di più. Infatti, non ci si può certo esimere dal ricordare i valori che hanno contraddistinto l’intera carriera dell’ex centrale della Nazionale italiana. Emblema di rispetto nei confronti dei compagni e degli avversari, di correttezza assoluta dentro e fuori dal campo, Maldini è stato capace di guadagnarsi gli applausi delle tifoserie avversarie, a testimonianza del suo spessore umano.

Considerata la sua lunga militanza all’ombra del Duomo, è inevitabile che nell’immaginario collettivo venga ricordato con indosso la casacca del Milan. Proprio in virtù di questo legame fortissimo e inscindibile, lascia senza parole la notizia emersa in queste ore. Sì, perché pare che il 56enne sia a un passo dall’accasarsi alla storica rivale del club meneghino.

Una vera e propria coltellata per tutti i sostenitori del “Diavolo”, che interpreterebbero un simile gesto come un tradimento nei confronti della storia della loro squadra. Tutto, però, sembra apparecchiato: a Paolo Maldini sarà affidato il ruolo di direttore generale, incarico prestigioso e di enorme responsabilità.

PAOLO MALDINI TRADISCE IL MILAN: accordo con gli storici rivali

L’amore fra Maldini e il Milan ha affrontato la buriana del 5 giugno 2023, quando, dopo l’incontro con Gerry Cardinale, l’ex difensore scoprì di essere stato sollevato dall’incarico dirigenziale da lui ricoperto. Un licenziamento che fece il paio con quello di Massara, ds che, insieme a lui, è stato l’artefice dell’ultimo scudetto rossonero.

Da allora è “svincolato”, per ricorrere a un termine inflazionato nelle segrete stanze del calciomercato, in attesa di una nuova chiamata. Quest’ultima parrebbe essere arrivata, ma non da Casa Milan: a comporre il suo numero sarebbe stata un’altra gloriosa società del nostro campionato.

“Sì” a un passo: Paolo Maldini nuovo dg

Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete e rivelate su “X” da alcuni insider (“Enganche”, ndr), la Juventus avrebbe contattato Paolo Maldini per affidargli il ruolo di dg e porre contestualmente fine al rapporto lavorativo in essere con Cristiano Giuntoli.

L’ex milanista non ha mai fatto mistero della sua fede zebrata e probabilmente accetterebbe di buon grado, ma l’ultima parola spetterà a John Elkann. Qualora rivoluzionasse l’organigramma, potrebbe decidere di attribuire tale incarico a una colonna bianconera come Giorgio Chiellini.