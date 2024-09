Coppa Italia Napoli-Palermo, Di Carlo: «Conte ha portato la cultura del lavoro»

Ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto il tecnico Domenico Di Carlo, il quale ha rilasciato le seguenti parole sulla sfida di ieri sera tra Napoli e Palermo, match dei sedicesimi di Coppa Italia terminato 5 a 0 per i partenopei:

«Quando hai Lobotka e Gilmour puoi permetterti di scendere in campo col doppio regista, perché sono grandi giocatori e, per caratteristiche, si completano. Diamo ancora un po’ di tempo a Conte ed i ragazzi raggiungeranno i suoi principi di gioco, perché il calcio non è questione di moduli ma di interpretazione dei compiti. L’allenatore deve avere buoni giocatori, ed il Napoli li ha. Dunque il compito di Conte è quello di trovare il giusto vestito, cambiandolo più volte, fino a raggiungere la perfezione. Inoltre, Antonio sta lavorando sulla mentalità, perché i partenopei, l’anno scorso, sono stati troppo brutti per essere veri. Inoltre Conte ha portato la cultura del lavoro, favorita anche dalla settimana tipo. McTominay giocatore fortissimo, moderno e poliedrico».