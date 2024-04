Termina il match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Ai viola “basta” il super gol, realizzato nella prima frazione di gioco, di Mandragora.

L’Atalanta non riesce a reagire e rimanda tutto al ritorno in programma al “Gewiss Stadium”, nel frattempo la Fiorentina festeggia per essersi portata a casa il primo atto della semifinale di Coppa Italia.