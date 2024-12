Coppa Italia: Esposito segna il 2 a 2 e rovina la rimonta dei viola. Fiorentina-Empoli si deciderà ai rigori

Fiorentina-Empoli si contenderanno l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia ai calci di rigore. Allo stadio “Artemio Franchi” i 90 minuti del derby toscano si concludono sul risultato di 2 a 2. La gara viene subito sbloccata al 4′, quando Martinez Quarta commette un errore in uscita e permette Ekong di presentarsi a tu per tu con Terracciano: lo svedese è freddo, angola e fa 0-1. Poi il gesto del 4 di Bove con le dita e le mani in alto a chiedere quasi scusa per aver segnato e portato la Fiorentina in svantaggio. Al 17’ i viola reagiscono e colpiscono la traversa di Kean, che da pochi passi non riesce a sfruttare la ribattuta sul tiro di Dodò che si era stampato sulla traversa. Al 37′, invece, Marianucci mura una conclusione di Sottil. Nella ripresa gli uomini di Palladino mettono alle corde gli avversari: al 59′ Kean trova la via del pareggio mentre al 70′ arriva i 2 a 1 siglato da Sottil. L’Empoli però non intende soccombere e cinque minuti dopo Henderson serve Esposito il quale mette la firma sul sigillo del 2 a 2. Tra poco le due squadre torneranno in campo per i tiri dal dischetto.

