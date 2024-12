Coppa Italia: Empoli avanti 1 a 0 sulla Fiorentina all’intervallo, a segno Ekong (che poi si scusa)

Si conclude sul risultato di 0-1 il primo tempo di Fiorentina-Empoli, gara valida per gli ottavi di finale preceduta da alcuni attimi di solidarietà e sostegno nei confronti di Bove. Ad inizio partita, però, Martinez Quarta commette un errore in uscita e permette Ekong di presentarsi a tu per tu con Terracciano: lo svedese è freddo, angola e fa 0-1. Poi il gesto del 4 di Bove con le dita e le mani in alto a chiedere quasi scusa per aver segnato e portato la Fiorentina in svantaggio. Al 17’ i viola reagiscono e colpiscono la traversa di Kean, che da pochi passi non riesce a sfruttare la ribattuta sul tiro di Dodò che si era stampato sulla traversa. Al 37′, invece, Marianucci mura una conclusione di Sottil.

