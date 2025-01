“Contro l’Atalanta la partita era TRUCCATA”: solo adesso lo può raccontare | DOVEVA FINIRE COL PAREGGIO

Emerge un clamoroso retroscena su una gara disputata dall’Atalanta: la partita era truccata, nuovo caso di combine scuote il calcio italiano.

Il nostro pallone ci è “cascato di nuovo”. E no, non c’è da “fregarsene”, come invece suggerirebbe il testo di una celebre canzone di Achille Lauro. Da troppi anni a questa parte il calcio italiano registra accadimenti che finiscono per ledere la sua immagine, riducendone sensibilmente la credibilità agli occhi degli spettatori di tutto il pianeta.

Quanto è venuto a galla in queste ore non è nient’altro che una triste verità. L’ennesima, dolorosa conferma che, nonostante le lezioni subite in passato, non sia cambiato nulla e nulla paia destinato a cambiare. La notizia sta facendo il giro della rete e trovando ampia eco anche sui social media, ormai divenuti uno dei principali vettori dell’informazione.

Siamo di fronte a un nuovo caso di una partita truccata, con il punteggio finale deciso sin dal fischio d’inizio. Uno scandalo vergognoso, una presa in giro anche nei confronti dei numerosi tifosi che si recano allo stadio o sostengono la spesa di un abbonamento televisivo per sostenere i loro beniamini in qualsiasi incontro.

A rivelare tutto è stato un calciatore che ha preso parte a quella sfida, ma che, a suo dire, non era minimamente a conoscenza del fatto che quella gara sarebbe dovuta terminare in parità. La sua confessione è giunta senza fare ricorso a troppi giri di parole e ha colto tutti di sorpresa.

La gara doveva finire in parità: truccato un match dell’Atalanta

Una realtà a lungo taciuta e adesso messa prepotentemente a nudo. L’Italia DEL pallone finisce quindi nuovamente NEL pallone, per un accadimento che farà a lungo parlare di sé, minando la credibilità di quello che resta senza ombra di dubbio il gioco più bello del mondo.

In una puntata del podcast “Vamo a Calmarno” è stato Luis Jimenez, calciatore che ha vestito diverse casacche durante la sua avventura nel Belpaese, a denunciare quanto avvenuto. In particolare, ha rivelato di avere disputato almeno tre partite truccate entro i nostri confini nazionali, una delle quali contro l’Atalanta.

La gara in questione è stata disputata a Bergamo nella stagione 2003/2004, quando Jimenez vestiva la maglia della Ternana. In quel momento le squadre erano al primo e al secondo posto in Serie B e le tifoserie erano gemellate. Quando il cileno si procurò un penalty, gli altri protagonisti della sfida erano disperati, incluso il suo compagno che trasformò il rigore.

“Uno dei dottori mi spiegò che era una partita truccata, infatti dopo due minuti l’Atalanta guarda caso pareggiò. Io ovviamente non ne sapevo niente”, ha chiosato Jimenez.