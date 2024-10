Clasico show. Real-Barça per la vetta, le probabili formazioni e come vederlo in tv

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul clasico tra Real Madrid e Barcellona in programma stasera.

In settimana hanno schiantato le due big della Bundesliga, in Champions, e ora arrivano lanciatissimi allo scontro diretto del Santiago Bernabeu. È già tempo di primo Clasico di Liga per Real Madrid e Barcellona, con in palio, oltre al primato in classifica, anche la possibilità per i ragazzi di Carlo Ancelotti di eguagliare la striscia positiva record di 43 partite senza sconfitta, in Liga, detenuto dai blaugrana della gestione Ernesto Valverde. Tra i blancos si candidano a un ruolo da assoluti protagonisti Kylian Mbappé (6 reti in campionato), al suo primo derby di Spagna, lo scatenato Vinicius, tre gol al Borussia Dortmund e un biglietto già prenotato per Parigi, dove lunedì dovrebbe ricevere il suo primo Pallone d’Oro, e un Bellingham ancora a secco, che la scorsa annata decise con tre gol totali andata di Montjuic e ritorno del Bernabeu. Non è da meno il tridente catalano, formato dallo spigliatissimo Lamine Yamal, dal Pichichi Lewandowski (12 reti in campionato) e da un Raphinha in stato di grazia (9 gol, 3 dei quali siglati al Bayern mercoledì notte, oltre a 8 assist complessivi concentrati in 13 partite).

Real Madrid (4-3-3)

Allenatore: Ancelotti

Portiere: Lunin (13)

Difensori: Lucas Vazquez (17), Militao (3), Rüdiger (22), Mendy (23)

Centrocampisti: Valverde (8), Tchouameni (14), Camavinga (6)

Trequartisti/Attaccanti: Bellingham (5), Mbappé (9), Vinicius Jr (7)

A disposizione:

Fran Gonzalez (26), Sergio Mestre (34), Vallejo (18), Fran Garcia (20), Ceballos (19), Modric (10), Brahim Diaz (21), Guler (15), Endrick (16)

Indisponibili: Courtois, Carvajal, Alaba, Rodrygo

Squalificati: –

Diffidati: –

Barcellona (4-2-3-1)

Allenatore: Flick

Portiere: Peña (13)

Difensori: Balde (3), I. Martinez (5), Cubarsí (2), Koundé (23)

Centrocampisti: Pedri (8), Casadó (17), Fermin Lopez (16)

Trequartisti/Attaccanti: Raphinha (11), Lewandowski (9), Yamal (19)

A disposizione:

Szczesny (25), Kochen (31), Gerard Martin (35), Sergi Dominguez (36), Fort (32), Frenkie De Jong (21), Gavi (6), Pablo Torre (14), Dani Olmo (20), Ansu Fati (10), Pau Victor (18)

Indisponibili: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Bernal, Ferran Torres

Squalificati: –

Diffidati: –