Clamoroso Perisic: clausola rescissoria pagata e va a giocarsi la Champions League | Bastano 200.000€

Clamorosa la vicenda che riguarda Ivan Perisic, pagata la clausola rescissoria: ritorna a giocare la Champions League

In questi ultimi giorni nel mondo del calcio (in particolar modo in Croazia) non si sta parlando d’altro se non della rottura che ha visto come protagonisti due vecchie conoscenze della Serie A: Gennaro Gattuso e Ivan Perisic.

La cosa che li accomuna è che entrambi militano nell’Hajduk Spalato. Il primo è stato assunto come allenatore poche settimane fa mentre il calciatore è ritornato nel club che lo ha lanciato. Il rapporto tra i due, però, è tutt’altro che ottimo visto che hanno litigato.

Tanto è vero che il manager calabrese ha deciso, parlandone prima con la società, di metterlo fuori rosa per via di alcuni comportamenti che non sono stati affatto digeriti. Anche se, allo stesso tempo, ci sarebbe decisamente ben altro dietro a questa scelta.

Secondo quanto riportato dal portale croato “24sata.hr” pare che dietro a questo litigio ci sia il forte interesse da parte di un altro club. Non un club qualunque, ma uno che è pronto a disputare la Champions League senza passare dai preliminari.

Perisic, dietro al litigio con Gattuso c’è un club: va a giocarsi la Champions

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che dietro ad Ivan Perisic c’è da evidenziare il forte interesse da parte del Barcellona che sta seguendo, con molta attenzione, questa vicenda. I blaugrana di Flick, infatti, vorrebbero ingaggiare l’ex nerazzurro per andare a rinforzare il reparto offensivo di questa stagione.

Il tecnico tedesco, inoltre, lo conosce molto bene e ne apprezza le qualità dopo averlo allenato al Bayern Monaco. Pochi giorni fa, invece, Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa di aver avuto un lungo colloquio con il calciatore. Lo stesso che gli aveva rivelato di volersene andare dall’Hajduk per provare una nuova esperienza.

Perisic-Barcellona, si può fare: le ultime

Sul contratto di Perisic con il club croato è stata inserita una clausola particolare: 200mila euro che gli permetterebbe di svincolarsi dal club e di interrompere ogni tipo di rapporto.

Una cifra che non spaventa del tutto il Barcellona pronto ad accontentare le richieste dei croati. Una operazione che potrebbe seriamente andare in porto e concludersi anche nelle prossime ore.