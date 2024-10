Clamoroso Pallone D’Oro a Rodri del Manchester City, a Madrid sono furiosi

La cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro segna quest’anno una svolta storica: i criteri di valutazione sono cambiati, concentrandosi su rendimento individuale, collettivo e fair play, con la valutazione che ora si basa sulla stagione calcistica anziché sull’anno solare. Secondo il quotidiano As, questi “tre punti altamente soggettivi” hanno determinato una sorpresa per molti, portando Rodri, centrocampista del Manchester City, alla vittoria del prestigioso riconoscimento.

Rodri, già a Parigi per la cerimonia, ha cercato di evitare i riflettori, indossando un cappuccio e usando le stampelle a causa di un infortunio al legamento crociato. L’annuncio ufficiale è atteso per stasera, e il giocatore viene premiato per il suo contributo straordinario durante l’Europeo e la vittoria della Premier League con il City. Una notizia che ha sorpreso bookmaker e appassionati, molti dei quali avevano indicato Vinicius Junior del Real Madrid come favorito per la vittoria.

Reazione del Real Madrid: decisione di boicottare la cerimonia

Il Real Madrid, scioccato dall’anticipazione della vittoria di Rodri, ha reagito con rabbia. As riferisce che, appresa la notizia, il club di Florentino Perez ha deciso di non partecipare alla serata di gala. Un volo charter era già pronto a decollare per Parigi con una delegazione di circa 50 persone tra giocatori, allenatore, dirigenti e familiari, ma l’intera trasferta è stata annullata all’ultimo minuto. Solo il dirigente Emilio Butragueño sarà presente a Parigi in rappresentanza del club.

La frustrazione del Real Madrid è stata espressa in un messaggio riportato dai media: “Se i criteri del premio non proclamano Vinicius vincitore, gli stessi criteri dovrebbero proclamare Carvajal vincitore. Poiché ciò non è avvenuto, è evidente che il Pallone d’Oro e la UEFA non rispettano il Real Madrid. E il Real Madrid non sta dove non viene rispettato”.

I 30 finalisti del Pallone d’Oro

Tra i 30 finalisti di questa edizione figurano alcuni dei migliori giocatori del panorama mondiale:

Real Madrid: Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos, Antonio Rudiger, Federico Valverde, Vinicius Junior.

Manchester City: Ruben Dias, Phil Foden, Emiliano Martinez, Rodri.

Inter: Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez.

Arsenal: Martin Odegaard, Bukayo Saka, William Saliba.

Bayer Leverkusen: Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz, Granit Xhaka.

Barcellona: Dani Olmo, Lamine Yamal.

PSG: Kylian Mbappé, Vitinha.

Altri club: Declan Rice (Arsenal), Nico Williams (Athletic Club), Artem Dovbyk (Girona), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Cole Palmer (Chelsea), Harry Kane (Bayern Monaco), Ademola Lookman (Atalanta), Erling Haaland (Manchester City).

L’assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri ha scosso il mondo del calcio e potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra il Real Madrid e le istituzioni del calcio internazionale.