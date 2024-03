Clamoroso Lazio: Sarri si è dimesso. La situazione

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Da diverso tempo il suo rapporto con Lotito era giunto ai minimi termini e ieri sera sarebbe arrivata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Secondo “Il Messaggero”, a seguito della sconfitta interna di ieri sera rimediata contro l’Udinese, il tecnico avrebbe detto ai suoi giocatori: “Se non mi volete più, parlate chiaro”.

L’ex Napoli avrebbe presentato le dimissioni oggi pomeriggio. Il gruppo non si è esposto sul suo addio e non hanno insistito sulla sua permanenza. Come riporta TuttoMercatoWeb.com adesso è caccia al suo sostituto. In attesa dell’ufficialità delle dimissioni di Sarri, la Lazio starebbe valutando i profili di Rocchi e Klose come traghettatori, entrambi ex biancocelesti. Il primo sarebbe leggermente favorito.