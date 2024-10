Clamoroso Hamilton: “Tu non corri” | Lo scopre a pochissimi minuti dalla partenza

Il pilota inglese clamorosamente non scenderà in pista. Una novità terribile per lui, che ha saputo solamente a pochi minuti dalla partenza.

Quello scorso è stato un weekend di Formula 1 caldissimo. Il GP degli USA infatti ha regalato forti emozioni, ma soprattutto ha donato una gioia immensa alla Ferrari e a tutti i suoi tifosi. La scuderia di Maranello è riuscita a mettere a segno una fantastica doppietta, giunta grazie alla vittoria di Charles Leclerc, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz.

Chi invece sempre nel mondo della rossa non può sorridere affatto è Lewis Hamilton. Il pilota inglese, che a partire dalla prossima stagione correrà sulla monoposto del Cavallino Rampante, è stato costretto al ritiro dopo un’uscita di pista arrivata alla Curva 19, che lo ha fatto finire nella ghiaia. Una situazione che, come rivelato anche da Wolff, non è dipesa da lui, ma che comunque avrà dato una seccatura importante al sette volte campione del mondo.

Il periodo nero per il 39enne però non è affatto finito qui. Di recente infatti è arrivata una comunicazione importante per lui, la quale indica la sua esclusione totale per il prossimo weekend di Formula 1. La scoperta per il pilota è arrivata a pochi minuti dalla partenza, e lo ha lasciato senza parole.

Hamilton scioccato dopo aver appreso la notizia

Nemmeno il tempo di staccare per i piloti di Formula 1, che dopo la gara affrontata nel ‘Circuito delle Americhe’ torneranno subito in pista in questo fine settimana. Ad attenderli c’è il Gran Premio del Messico, con l’Autodromo Hermanos Rodriguez che ospita una corsa che sarà un crocevia fondamentale di questa stagione.

Non mancano già i colpi di scena in vista di questo weekend. Infatti ad essere assente speciale sarà Lewis Hamilton, che tra lo stupore generale non scenderà in pista. Una notizia sorprendente, che però consentirà a fan e tifosi di vedere all’opera un baby talento.

Ecco chi correrà al posto del pilota inglese

Sarà Andrea Kimi Antonelli a sostituire Lewis Hamilton a bordo della Mercedes W15. Il giovane pilota italiano, che a partire dal prossimo anno prenderà in tutto e per tutto il posto del pluridecorato collega, avrà dunque la grande chance di mettersi in gioco e farsi notare al grande pubblico.

Attenzione però, perché Antonelli sostituirà sì Hamilton, ma lo farà solamente per le Libere 1 del GP di Città del Messico. Nelle altre prove e soprattutto in gara al volante della Mercedes ci sarà Lewis.