Clamoroso Camarda: telefonata dal mister della Serie A | Con me giocherai tante partite

Francesco Camarda avrà le sue chance in Serie A. Decisiva la volontà dell’allenatore: dopo le grandi prestazioni nelle giovanili finalmente tra “i grandi”

È stato l’anno di Francesco Camarda, per quanto riguarda il calcio giovanile italiano. In un momento di grande difficoltà del calcio italiano, soprattutto in ambito nuovi talenti, il nome del milanista è stato quello più noto alle cronache, non solo per quanto fatto in primavera (già sopra età visti i 16 anni del ragazzo), ma anche in nazionale giovanile dove con i suoi gol ha trascinato prima l’unger 17, adesso insieme a Zeroli l’under 19 sempre a suon di gol.

Dopo avere esordito in Serie A a soli 15 anni e 8 mesi di età il 23 novembre in Milan-Frosinone, ed essere diventato il più giovane della storia del campionato, compiuti 16 anni i rossoneri hanno potuto finalmente fargli firmare un tanto atteso rinnovo di contratto, fino al 2027, respingendo gli attacchi di club come Manchester City e Borussia Dortmund.

Ma il prossimo anno sarà pieno di sfide per Camarda, che a poco a poco dovrà già iniziare a confermarsi dalle categorie giovanili a quelle professionistiche, guidando Milan Futuro in Serie C insieme ad altri ambiziosi compagni di primavera, nell’under 23 appena formata dal Milan.

Camarda, punta di diamente del “Milan Futuro”

Con la creazione dell’under 23 rossonero, che andrà per la prima volta il prossimo anno a giocare il campionato di Serie C, il Milan punterà tutto su Camarda per farlo crescere in un campionato professionistico e prepararlo per la prima squadra nei prossimi anni.

Nessuno ha fretta di bruciare le tappe a Milanello, il talento va coltivato e non vanno eliminati step necessari, anche se qualora il giovane si dimostrasse pronto per tornare in prima squadra, Fonseca non gli negherebbe di certo la possibilità di aggregarsi con i “grandi”. Ecco cosa filtra dopo le prime settimane di lavoro del portoghese in Italia.

Fonseca-Camarda: può nascere un grande feeling

L’ex allenatore della Roma presentato poche settimane fa a Milano, potrebbe essere l’allenatore della svolta per Francesco Camarda. Il giovane, preso in considerazione da Pioli lo scorso anno, non è detto che non sia già pronto per essere convocato in prima squadra, magari dopo alcune prestazioni convincenti proprio in Serie C.

Secondo quanto filtra infatti, qualora Camarda dovesse esplodere anche in Lega Pro, il Milan sarebbe pronto a portarlo ancora in Serie A, per fargli fare esperienza. Dai prossimi anni il club rossonero poi potrebbe puntare tutto sul giovane talento, e con Fonseca sempre molto attento ai giovani può nascere un grande feeling.