Clamoroso: altro che ritiro, torna in campo dopo 2 anni… per battere Sinner | “Gioco solo contro giocatori puliti”

Ritorno in campo e attacco diretto al numero uno del Ranking ATP. Adesso la sfida si fa a dir poco incandescente.

E’ una stagione d’oro per Jannik Sinner. Il ragazzo di San Candido in questo 2024 è stato in grado di vincere di tutto, ma soprattutto è riuscito nell’impresa di diventare il numero 1 del Ranking ATP, posizione che occupa e difende ormai da diversi mesi. Al netto delle problematiche esterne al terreno di gioco dunque il 23enne sta vivendo un periodo fantastico.

Ora il suo chiaro obiettivo è quello di vincere le Finals di Torino, competizione a cui spesso e volentieri ha detto di tenerci. La strada verso il successo in realtà pare già spianata, e le prossime gare che lo vedranno protagonista potranno dirci di più da questo punto di vista. Detto ciò però qualche tempo fa è arrivato un annuncio che rischia di far tremare il giovane altoatesino.

Un tennista infatti non si è affatto ritirato, ed è pronto a tornare in campo dopo ben due anni, con un solo obiettivo, battere Jannik Sinner. In passato infatti il diretto interessato non ha usato belle parole nei confronti del più forte al mondo, e ora vuole sconfiggerlo anche sul campo.

Nessun ritiro: il tennista riprende la racchetta in mano

I tanti problemi fisici, specialmente quelli al polso e al ginocchio, lo hanno tenuto ai box per molto tempo. Addirittura qualcuno ha iniziato a pensare ad un suo ritiro dall’attività agonistica. Tuttavia le cose non andranno affatto così.

Nick Kyrgios ha infatti annunciato che a breve tornerà a prendere la racchetta in mano e a competere ad alti livelli. E lo farà in un’occasione molto speciale. Infatti il tennista vuole essere pronto per i prossimi Australian Open, competizione che gioca in casa propria, dove proverà a dar filo da torcere anche a Jannik Sinner, per il quale non nutre molta simpatia.

L’astio nei confronti di Sinner

Dopo la questione doping in cui Sinner si è ritrovato invischiato, spesso e volentieri Kyrgios ha lanciato delle frecciatine al numero 1 del Ranking ATP.

Una delle più pesanti è stata quando un suo seguace su Instagram gli chiese di fare un doppio con Sinner, e lo stesso ha risposto dicendo: ”Gioco solo contro giocatori puliti”. Adesso per l’australiano potrebbe essere arrivata l’ora di sfidare sul campo l’altoatesino.