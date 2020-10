«Quanto valgono questi due gol? I gol valgono i tre punti, sicuramente hanno un valore speciale perché qui ho lasciato il cuore, l’anno scorso sono stato bene, ma l’importante erano i tre punti per il nostro campionato.

Sapevamo che incontravamo una squadra forte su un campo difficile, sono felice per i due gol ma non perché sono i gol dell’ex, anzi mi dispiace per i tifosi, ma ora indosso un’altra maglia.





Noi siamo una squadra che deve fare della sua forza il carattere, non ci arrendiamo mai. I cambi sono stati fondamentali, poi siamo stati agevolati dall’espulsione di Gavazzi». Queste le parole dell’attaccante del Bisceglie, Andrea Cittadino, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito alla doppietta contro il Foggia.